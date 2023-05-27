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15:46 (мск), источник: Sport24

На Украине тренеру «Зенита» пригрозили ограничением свободы до 5 лет, обвинив в подделке документов

Украинские СМИ сообщили, что экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, который в настоящее время работает тренером петербургского «Зенита», пытается получить румынское гражданство. Соответствующая информация была опубликована сайтом ТСН.

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Источник: РИА "Новости"

«Самое позорное в этой истории то, что Тимощук подал фальшивые документы. В румынскую миграционную службу поступил пакет документов — родословная Тимощука. И согласно этим документам, волынянин Тимощук якобы буковинец. Точнее, его бабушка родилась в 1929 году на территории Румынии. Правда, в украинских документах такой бабки нет, а о ее существовании не знают даже родственники.

Нам неизвестно решение румынских властей в отношении Тимощука, но юристы напоминают, что Тимощук нарушает прежде всего украинское законодательство. По части первой статьи 358. УК Украины “подделка официального документа”. Подделка документов. Ограничение свободы до 5 лет», — пишет источник.

«Ну, какие румыны, вы что? У него одна бабушка живет в квартире над родителями Толика. До этого жила в Нововолынске, потому что дед шахтер. Все из Волыни», — заявила бывшая жена футболиста Надежда Тимощук.

В январе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Тимощука всех государственных наград.

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