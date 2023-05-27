На Украине тренеру «Зенита» пригрозили ограничением свободы до 5 лет, обвинив в подделке документов

«Самое позорное в этой истории то, что Тимощук подал фальшивые документы. В румынскую миграционную службу поступил пакет документов — родословная Тимощука. И согласно этим документам, волынянин Тимощук якобы буковинец. Точнее, его бабушка родилась в 1929 году на территории Румынии. Правда, в украинских документах такой бабки нет, а о ее существовании не знают даже родственники.



Нам неизвестно решение румынских властей в отношении Тимощука, но юристы напоминают, что Тимощук нарушает прежде всего украинское законодательство. По части первой статьи 358. УК Украины “подделка официального документа”. Подделка документов. Ограничение свободы до 5 лет», — пишет источник.