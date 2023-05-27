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16:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Урал» разгромил «Химки» и избежал попадания в стыковые матчи

«Урал» разгромил «Химки» на выезде в матче 29-го тура РПЛ — 3:0.

Химки
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Официальная страница ФК "Урал" в VK

У гостей дублем отличился Александр Юшин, еще один мяч на счету Даниэля Мишкича. Полузащитник екатеринбуржцев Андрей Егорычев сделал три голевые передачи.

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Видео из официального сообщества телеканала "Матч Премьер" в VK
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Видео из официального сообщества телеканала "Матч Премьер" в VK
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Видео из официального сообщества телеканала "Матч Премьер" в VK

Благодаря этой победе «Урал», занимающий 11-е место в турнирной таблице РПЛ, избежал попадания в зону стыковых матчей. Отрыв команды из Екатеринбурга от идущих 12-ми «Крыльев Советов» составляет 4 очка, а от занимающего 13-ю строчку «Факела» — 6 очков.

Поскольку «Факел» и «Крылья Советов» сыграют между собой в 29-м туре, «Урал» не сможет опуститься ниже 12-го места в таблице и избежит переходных матчей. Екатеринбужцы сохранили место в премьер-лиге на сезон-2023/24.

«Химки» занимают 15-е место в таблице с 18 очками, подмосковная команда уже лишилась шансов на то, чтобы остаться в РПЛ и проведет следующий сезон в Первой лиге.

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