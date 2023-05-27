«Урал» разгромил «Химки» и избежал попадания в стыковые матчи

У гостей дублем отличился Александр Юшин, еще один мяч на счету Даниэля Мишкича. Полузащитник екатеринбуржцев Андрей Егорычев сделал три голевые передачи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=13d332709e8b2618&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252422&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества телеканала "Матч Премьер" в VK

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=25c7d2e550949472&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252423&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества телеканала "Матч Премьер" в VK

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c1ecff6715290769&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252424&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества телеканала "Матч Премьер" в VK

Благодаря этой победе «Урал», занимающий 11-е место в турнирной таблице РПЛ, избежал попадания в зону стыковых матчей. Отрыв команды из Екатеринбурга от идущих 12-ми «Крыльев Советов» составляет 4 очка, а от занимающего 13-ю строчку «Факела» — 6 очков.

Поскольку «Факел» и «Крылья Советов» сыграют между собой в 29-м туре, «Урал» не сможет опуститься ниже 12-го места в таблице и избежит переходных матчей. Екатеринбужцы сохранили место в премьер-лиге на сезон-2023/24.