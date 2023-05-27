Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
Байер
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
Майнц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Бавария
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг
Шальке-04
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Хоффенхайм
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Унион Б
Вердер
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Герта
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Торпедо
Оренбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Салернитана
Удинезе
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Торино
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Енисей
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
Родина
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Уфа
Футбол. Первый дивизион
18:00
Арсенал
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
Динамо Мх
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Рома
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
Акрон
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Урал
03
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Клермон Фут
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Аяччо
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Осер
Все события
16:34 (мск), источник: ТАСС

Футболист Лебеденко подписал новый контракт с «Торпедо» в день своего 40-летия

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Самый возрастной автор гола в истории высшего дивизиона чемпионата России по футболу Игорь Лебеденко подписал новый контракт с московским «Торпедо». Об этом в субботу сообщила пресс-служба столичного клуба.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2023/24.

27 мая Лебеденко исполнилось 40 лет. 5 марта в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (2:2) он стал автором самого возрастного гола в чемпионатах России. Лебеденко забил в возрасте 39 лет, 9 месяцев и 6 дней. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Наталушко из подмосковного «Сатурна» (39 лет, 8 месяцев и 4 дня), нападающий установил его 17 мая 2000 года, забив в ворота московского «Локомотива».

Лебеденко является воспитанником «Торпедо», нападающий выступал за команду с 2000 по 2004 год и вернулся в состав черно-белых в 2019 году. Также нападающий играл за «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»), московский «Арарат» и воронежский «Факел».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 28 матчах. Столичная команда потеряла шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе первенства страны и в следующем сезоне будет выступать в Мелбет — Первой лиге.

Читайте также
Торпедо
0:3
Первый тайм: 0:2
Динамо
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На чемпионате мира болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент
Винер заявила, что у Дины Авериной есть несовместимые с выступлениями травмы
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь