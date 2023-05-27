Футболист Лебеденко подписал новый контракт с «Торпедо» в день своего 40-летия

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Самый возрастной автор гола в истории высшего дивизиона чемпионата России по футболу Игорь Лебеденко подписал новый контракт с московским «Торпедо». Об этом в субботу сообщила пресс-служба столичного клуба.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2023/24.

27 мая Лебеденко исполнилось 40 лет. 5 марта в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (2:2) он стал автором самого возрастного гола в чемпионатах России. Лебеденко забил в возрасте 39 лет, 9 месяцев и 6 дней. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Наталушко из подмосковного «Сатурна» (39 лет, 8 месяцев и 4 дня), нападающий установил его 17 мая 2000 года, забив в ворота московского «Локомотива».

Лебеденко является воспитанником «Торпедо», нападающий выступал за команду с 2000 по 2004 год и вернулся в состав черно-белых в 2019 году. Также нападающий играл за «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»), московский «Арарат» и воронежский «Факел».