«Краснодар» — ЦСКА: стали известны стартовые составы на матч
«Краснодар» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ.
Краснодар
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«Краснодар» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Рамирес, Литвинов, Арутюнян, Ионов, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Олусегун, Дэвид.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Медина, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.
Матч состоится сегодня, 27 мая, начало — 19.00 мск.