«Оренбург» уверенно обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

Источник: https://vk.com/fcorenburg

Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.

В первом тайме команды обменялись голами и ушли на перерыв при равенстве в счёте. Практически сразу после начала второй половины игры «Оренбург» вышел вперёд. Полузащитник гостей Химми Марин вывел свою команду вперёд, реализовав одиннадцатиметровый удар — второй в этом матче. Первый также был поставлен в пользу «Оренбурга», тогда гол забил нападающий оренбуржской команды Дмитрий Воробьёв.

На 75-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удаление заработал Артём Самсонов — защитник «Торпедо» наступил на носок бутсы Владимира Полуяхтова, за что и удосужился второго предупреждения, которое автоматически трансформировалось в удаление. Уже под занавес встречи «Оренбург» забил и третий гол. Отличился полузащитник Данил Капустянский.