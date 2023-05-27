Футболисту «Сочи» помешало выйти на замену обручальное кольцо

Встреча прошла на арене сочинцев и завершилась со счетом 1:1. Защитник должен был выйти на поле на 80-й минуте, однако резервный арбитр не допустил его с кольцом на руке. Снять украшение не удалось, поэтому Заика остался на скамейке. Позднее «Матч ТВ» стало известно, что причиной заминки стал перелом пальца. Спортсмену предстоит операция.