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21:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболисту «Сочи» помешало выйти на замену обручальное кольцо

Футболисту «Сочи» Кириллу Заике помешало выйти на замену в матче с «Зенитом» обручальное кольцо. Об этом сообщает РИА Новости.

Зенит
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: СКРИНШОТ ВИДЕО

Встреча прошла на арене сочинцев и завершилась со счетом 1:1. Защитник должен был выйти на поле на 80-й минуте, однако резервный арбитр не допустил его с кольцом на руке. Снять украшение не удалось, поэтому Заика остался на скамейке. Позднее «Матч ТВ» стало известно, что причиной заминки стал перелом пальца. Спортсмену предстоит операция.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее 27 мая «Зенит» сыграл вничью с «Сочи» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). У сочинцев забил Артур Юсупов, а среди петербургских футболистов отличился Густаво Мантуан.

После 29 матчей сочинцы расположились на десятом месте турнирной таблицы чемпионата России с 38 очками. «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. На данный момент в активе команды 67 очков.

Сочи
1:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
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