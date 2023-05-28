«Спартак» в матче с «Пари НН» продолжит борьбу за второе место в РПЛ

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 29, 28.05.2023, 14:00 Спартак - Пари Нижний Новгород -

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» в Москве примет «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Открытие Банк — Арене», начало игры — 14:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. «Пари НН» идет 14-м с 26 набранными очками. Красно-белые ведут борьбу за серебряные медали РПЛ, на два очка отставая от занимающего вторую строчку столичного ЦСКА, который провел на одну игру больше. Нижегородцы располагаются в зоне стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге на сезон-2023/24, от 12-й позиции и зоны гарантированного сохранения прописки в РПЛ команду отделяют 3 очка.

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В воскресенье за «Спартак» не сыграет нападающий Александр Соболев, который получил прямую красную карточку за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура премьер-лиги (игра закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых). 24 мая контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать форварда на четыре матча. Ранее он был дисквалифицирован на шесть игр за участие в массовой драке в концовке матча Фонбет — Кубка России против петербургского «Зенита».

Помимо Соболева, который в этом розыгрыше РПЛ в 26 матчах забил 13 мячей и отдав 8 результативных передач, в матче против «Пари НН» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не сможет рассчитывать на восстанавливающегося от травмы полузащитника Наиля Умярова. Нижегородцы в воскресенье будут обходиться без полузащитников Артема Соколова и Франка Баньяка.

Предстоящий матч станет всего четвертым в истории встреч «Спартака» и «Пари НН» в чемпионате России. Первый матч между этими клубами завершился гостевой победой нижегородцев (2:1). Во втором круге сезона-2021/22 команды в Нижнем Новгороде сыграли вничью (1:1). До зимнего перерыва «Спартак» одержал выездную победу (2:1).

Заочный спор «Спартака» и ЦСКА за серебро

ЦСКА в субботнем матче против «Краснодара» не смог одержать выездную победу, встреча завершилась со счетом 0:0. Красно-белые в случае победы в воскресенье на одно очко опередят армейцев и станут фаворитом в борьбе за серебро чемпионата России. Ничья или поражение снизят шансы спартаковцев на итоговое второе место.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с ТАСС отметил, что еще до ничьей в Краснодаре считал красно-белых фаворитами в борьбе за вторую позицию по итогам чемпионата России. «У ЦСКА в концовке чемпионата остается матч с “Ростовом”, а у “Спартака” — “Нижний” дома и “Крылья Советов” на выезде. “Пари НН” облегчил себе жизнь тем, что в прошлом матче обезопасил себя от прямого вылета, поэтому у “Спартака” огромное преимущество и перед ЦСКА, и перед “Нижним”, — сказал собеседник агентства.

«Пари НН» гарантировал себе участие в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге, но для того, чтобы сохранить прописку в элите российского футбола, им необходимо добиваться максимального результата в оставшихся матчах. В случае победы над «Спартаком» и поражения самарских «Крыльев Советов» от воронежского «Факела» нижегородцы перед 30-м туром выберутся из зоны стыковых матчей.

«Однозначно у “Нижнего” будет запредельная мотивация. Если бы команды играли в Нижнем Новгороде, можно было бы говорить о каком-то минимальном преимуществе. Другое дело, что “Спартак” повыше классом и уровнем мастерства, чем “Сочи” (нижегородцы дома в 28-м туре одержали победу над командой из Краснодарского края со счетом 4:0 — прим. ТАСС). В любом случае будет интересно», — добавил Мостовой.

Дерби без турнирной мотивации

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 29, 28.05.2023, 16:30 Динамо - Локомотив -

Вторым по хронологии матчем дня станет столичное дерби «Динамо» — «Локомотив», в котором обе команды лишены серьезной турнирной мотивации. Бело-голубые после 28 туров занимают седьмое место, набрав 45 очков, а железнодорожники располагаются на девятой строчке, имея в активе 39 очков. Игра в Москве на «ВТБ-Арене» начнется в 16:30 мск.

«Динамо» подходит к концовке сезона не в лучшей форме — в шести последних матчах команда одержала три победы и потерпела три поражения. 14 мая после разгрома от грозненского «Ахмата» (0:3) руководство бело-голубых приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Славишей Йокановичем. После ухода сербского специалиста и. о. главного тренера стал Павел Алпатов — под его руководством динамовцы одержали крупную победу над досрочно вылетевшим в Мелбет — Первую лигу «Торпедо» (3:0).

«Локомотив» на этой же дистанции выглядел более стабильно — железнодорожники в шести матчах РПЛ одержали четыре победы, дважды сыграв вничью. Перед дерби с «Динамо» руководство клуба объявило о продлении контрактов с лидерами команды Дмитрием Бариновым и Артемом Дзюбой. Новое соглашение с полузащитником и капитаном «Локомотива» рассчитано до конца сезона-2025/26, а с форвардом — до конца сезона-2023/24 с опцией продления на еще один сезон.

«Динамо» в воскресенье будет вынуждено обходиться без травмированных защитников Роберто Фернандеса, Милана Майсторовича и Сабы Сазонова. Также под вопросом в дерби находится участие атакующего полузащитника Арсена Захаряна. За «Локомотив» на «ВТБ-Арене» из-за дисквалификаций не сыграют Баринов и защитник Егор Погостнов. Из-за травмы команде не смогут помочь Станислав Магкеев, под вопросом остается появление на поле Дзюбы и игрока обороны Лукаса Фассона.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 29, 28.05.2023, 16:30 Факел - Крылья Советов -

В параллельном матче в Воронеже развернется очная битва за место в зоне сохранения прямой прописки в РПЛ между местным «Факелом» (27 очков) и «Крыльями Советов» (29), перед воскресной встречей команды занимают 13-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно. Результат этой игры во многом определит, какая из команд сохранит прописку в РПЛ, а какая будет бороться за место в элите российского футбола на сезон-2023/24 в стыковых матчах с одним из представителей Первой лиги.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 29, 28.05.2023, 19:00 Ростов - Ахмат -