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10:48 (мск), источник: ТАСС

Клаудиньо заявил, что ни разу не сталкивался с расизмом в российском футболе

По словам полузащитника «Зенита», ему нравится жить в России.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Бразильский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Клаудиньо за время выступления в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) никогда не сталкивался с проявлениями расизма. Об этом он сообщил в субботу ТАСС.

«Выступая в России, я ни разу не сталкивался с расизмом. И от моих знакомых легионеров никогда не слышал ничего подобного», — сказал футболист.

По его словам, в России ему всегда оказывали теплый и радушный прием, в том числе со стороны болельщиков. «Мне нравится жить и играть в России», — подытожил футболист, заявив, что планирует играть в РПЛ по меньшей мере до конца текущего контракта с санкт-петербургским клубом.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В середине 2022 года он подписал с клубом из Санкт-Петербурга новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2026/27. В феврале 2023 года полузащитник получил российское гражданство.

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Расистский скандал в Испании

21 мая бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал жертвой расистских оскорблений болельщиков во время выездного матча с «Валенсией». В конце матча форвард показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет «Валенсии» из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего принял участие в стычке с игроками соперника и получил красную карточку.

После матча «Реал» обратился в испанскую генеральную прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса. 23 мая газета Mundo Deportivo сообщила, что Национальная полиция Испании задержала трех человек, которые обвиняются в расистских оскорблениях в адрес бразильского нападающего во время матча между «Валенсией» и «Реалом». Также 23 мая стало известно, что в Мадриде задержали четырех человек, которые 26 января повесили на мосту куклу в футболке Винисиуса. В тот же день Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации оштрафовал «Валенсию» на €45 тыс. из-за расистских оскорблений болельщиков команды в адрес бразильского игрока. Также комитет наложил санкции на «Валенсию» в виде закрытия южной трибуны стадиона «Месталья» и отменил красную карточку Винисиусу.

Поддержку Винисиусу выразили Бразильская конфедерация футбола, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, «Реал» и «Валенсия» осудили поведение болельщиков. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал ФИФА принять меры в связи с проявлениями расизма. На проблему борьбы с расизмом в спорте обратили внимание в ООН.

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