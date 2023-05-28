Клаудиньо заявил, что ни разу не сталкивался с расизмом в российском футболе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Бразильский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Клаудиньо за время выступления в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) никогда не сталкивался с проявлениями расизма. Об этом он сообщил в субботу ТАСС.

«Выступая в России, я ни разу не сталкивался с расизмом. И от моих знакомых легионеров никогда не слышал ничего подобного», — сказал футболист.

По его словам, в России ему всегда оказывали теплый и радушный прием, в том числе со стороны болельщиков. «Мне нравится жить и играть в России», — подытожил футболист, заявив, что планирует играть в РПЛ по меньшей мере до конца текущего контракта с санкт-петербургским клубом.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В середине 2022 года он подписал с клубом из Санкт-Петербурга новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2026/27. В феврале 2023 года полузащитник получил российское гражданство.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=34e4ea8ae9454b00&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16824047&hd=2&id=456251171&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Расистский скандал в Испании

21 мая бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал жертвой расистских оскорблений болельщиков во время выездного матча с «Валенсией». В конце матча форвард показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет «Валенсии» из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего принял участие в стычке с игроками соперника и получил красную карточку.

После матча «Реал» обратился в испанскую генеральную прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса. 23 мая газета Mundo Deportivo сообщила, что Национальная полиция Испании задержала трех человек, которые обвиняются в расистских оскорблениях в адрес бразильского нападающего во время матча между «Валенсией» и «Реалом». Также 23 мая стало известно, что в Мадриде задержали четырех человек, которые 26 января повесили на мосту куклу в футболке Винисиуса. В тот же день Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации оштрафовал «Валенсию» на €45 тыс. из-за расистских оскорблений болельщиков команды в адрес бразильского игрока. Также комитет наложил санкции на «Валенсию» в виде закрытия южной трибуны стадиона «Месталья» и отменил красную карточку Винисиусу.