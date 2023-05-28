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11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Федотов: Такие матчи, как со «Спартаком», накладывают отпечатки, но прошло много времени

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Всегда знали, что “Краснодар” — хорошая, быстрая команда. Было непросто, но мы в равных составах справлялись только со своей игрой. В переходных фазах выбегали, но не доигрывали ни один эпизод. В первом тайме было несколько моментов: Федя Чалов бил в ворота, не попали, Ваня Обляков выходил, надо было сыграть похитрее. Соперник хорошо прессинговал, не давал свободно дышать. Специфическая погода наложила отпечаток. Когда остались в меньшинстве, поаплодируем голкиперу соперника, который выручил свою команду.

Мы не выдержали темп, который предложил соперник. После стартовых 10 минут появилась влажность, мы “подзадохнулись”, “Краснодар” имел территориальное преимущество, не успевали в единоборствах за ничейные мячи. Было много отскоков. Соперник сделал много подборов.

ЦСКА эмоционально выхлестнулся после матча со “Спартаком”? Достаточно времени прошло. Наверное, такие матчи откладывают какие‑то отпечатки. Но всё равно мы стоим на том, что нужно быстро приходить в себя, есть следующий матч, где есть возможность реабилитироваться за поражение», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

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