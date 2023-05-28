«Факел» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Матч команд в первом круге завершился вничью — 1:1. На гол Максима Глушенкова «Факел» ответил точным ударом Максима Максимова. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих играх этого турнира «Крылья» победили со счётом 1:0.