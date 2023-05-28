«Спартак» и «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» в воскресенье сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:0 в домашнем матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» после 29 матчей занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками, на одно очко отставая от столичного ЦСКА. «Пари НН» поднялся на 13-е место, в активе подопечных Сергея Юрана 27 очков.