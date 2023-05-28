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16:06 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Спартак
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» в воскресенье сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:0 в домашнем матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» после 29 матчей занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками, на одно очко отставая от столичного ЦСКА. «Пари НН» поднялся на 13-е место, в активе подопечных Сергея Юрана 27 очков.

В заключительном туре «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Пари НН» примет подмосковные «Химки». Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
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