«Спартак» и «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Спартак
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Встреча завершилась со счетом 0:0.
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» в воскресенье сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:0 в домашнем матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» после 29 матчей занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками, на одно очко отставая от столичного ЦСКА. «Пари НН» поднялся на 13-е место, в активе подопечных Сергея Юрана 27 очков.
В заключительном туре «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Пари НН» примет подмосковные «Химки». Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.