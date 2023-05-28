«Я не из тех, кто подбирает слова». Абаскаль рассказал о разговоре с Соболевым

«У Тавареша игра сегодня не очень шла. Во многом поэтому решили его заменить на Хлусевича. У Соболева была операция, после неё он пришёл на базу, извинился за удаление и поговорил со мной.



У нас состоялся серьёзный разговор. Я не из тех, кто подбирает слова в таких ситуациях. Мы говорили прямо и открыто. Такое количество матчей, пропущенных по дисквалификации за сезон, недопустимо. Он извинился, а мы в него верим. Посмотрим, как он будет меняться. Ведь если он не изменится, Саша будет вредить и себе, и команде.



Я не считаю, что наша команда зависит от какого-то игрока. Мы создавали моменты разными способами», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.