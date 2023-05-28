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17:29 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Спартака» Абаскаль объяснил, почему назвал сына Гильермо-Николаем

Гильермо Абаскаль рассказал, что решил назвать сына в честь России, где он родился.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» испанец Гильермо Абаскаль решил назвать сына Гильермо-Николаем в знак уважения к России. Об этом Абаскаль рассказал в воскресенье на пресс-конференции.

«Он родился в России, правильно назвать ребенка таким двойным именем. Тоже рыжий, я вдвойне рад, вот у моего брата-близнеца, тоже рыжего, сын родился не рыжим. Я изучал вопрос, назвал в честь страны, где я работаю, где родился сын», — пояснил Абаскаль.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с начала нынешнего сезона, в феврале испанец продлил контракт с клубом до лета 2025 года. «Я остаюсь в “Спартаке”, — отметил Абаскаль.

«Спартак» за тур до окончания чемпионата России занимает третье место в таблице с 54 очками, отставая от ЦСКА на одной очко. «К сожалению, во второй части чемпионата много травм. Да, мы много потеряли очков в сезоне, часто по невезению. Я надеюсь, все это ведет нас к чему-то большему», — заключил главный тренер «Спартака».

В заключительном туре «Спартак» 3 июня на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

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