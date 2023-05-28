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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 28 мая, состоится матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» примет грозненский «Ахмат».

Ростов
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Стартовые составы:

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Прохин, Чернов, Лангович, Байрамян, Глебов, Миронов, Щетинин, Тугарев, Голенков.

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Богосавац, Семёнов, Быстров, Тимофеев, Карапузов, Камилов, Харин, Ильин, Агаларов.

Матч команд в первом круге завершился победой «Ростова» со счётом 2:1. На гол Мохамеда Конате ростовчане ответили точными ударами Николая Комличенко и Александра Сильянова.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 28 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.

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