«Факел» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Источник: https://vk.com/pfcfakel

Игру принимал «Центральный стадион профсоюзов». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

На 12-й минуте полузащитник «Факела» Андрей Мендель вывел хозяев вперёд, голевой пас ему отдал Роман Акбашев. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе команды Вадима Евсеева. На 57-й минуте «Факел» удвоил своё преимущество. Гол забил полузащитник Роман Акбашев.

На 75-й минуте игры «Крылья Советов» один гол отыграли усилиями Николая Рассказова. 25-летний защитник откликнулся на передачу Бенхамина Гарре и головой вколотил мяч в сетку ворот. Гол Рассказова остался последним в матче. «Факел» одержал победу со счётом 2:1.

Матч команд в первом круге завершился вничью — 1:1. На гол Максима Глушенкова «Факел» тогда ответил точным ударом Максима Максимова. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих играх этого турнира «Крылья» победили со счётом 1:0.