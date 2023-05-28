«Локо» смял «Динамо» в гостях. И это ещё Дзюба не забивал!

«Динамо» в этом сезоне удивительно стабильно играет с земляками из Москвы. До матча с «Локо» — пять побед в семи встречах. А ещё ничья. Да, при Славише Йокановиче команда часто теряла очки необъяснимым образом. Но в основном с аутсайдерами. С топами всё было не так плохо. В любом случае это в прошлом. При Павле Алпатове динамовцы ожили. Игроки явно наслаждаются переменами и показывают стильный футбол. Тот, по которому соскучились.

«Локомотив» тоже стремится играть интересно. Поэтому очная встреча соперников точно не могла получиться скучной. Да и какая-никакая мотивация у обеих команд оставалась — Алпатов просто обязан показать себя с наилучшей стороны. Потому что такой шанс выпадает очень редко. А «Локо» по-прежнему стремится в верхнюю часть таблицы. После кошмарной осени любое улучшение позиции для них плюс.

В первой части матча лучше смотрелись динамовцы — они здорово комбинировали в атаке, создавая неплохие подходы к воротам. Но до опасных моментов дело почти не доходило. «Локомотив» действовал вторым номером, однако дела не очень клеились. Кстати, важный момент — Артём Дзюба не только проводил 400-й матч в чемпионатах России, но и вывел команду на поле в качестве капитана. До этого он исполнял эту роль в «Спартаке», «Ростове», «Зените», сборной России. Наверняка важный для него момент.

Однако в первом тайме Дзюба сыграл скорее во вред «Локо». На 40-й минуте после подачи углового мяч, летящий в сторону ворот Лантратова, попал нападающему в руку. Сначала судья не отреагировал на момент, но подсказали видеоассистенты. Естественно, это пенальти. К мячу подошёл Фёдор Смолов. Ещё секунда, и он схватился за лицо. Мяч прошёл рядом со штангой.

Игроки «Локомотива» моментально отреагировали и бросились в атаку. Лучший момент, чтобы поймать растерявшегося соперника. И у них получилось. Навес на Дзюбу и идеальная скидка на Тикнизяна. И вот гости уже впереди.

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Всё шло к перерыву. Но тут — новая ошибка команды Галактионова. Куликов заехал Захаряну по ноге — чистый пенальти. Смолов снова у мяча и в этот раз уже без шансов для Лантратова.

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Во втором тайме Галактионов показал, что не собирается отдавать этот матч. И значительно освежил атаку, выпустив Глушенкова и Пиняева. «Локо» действительно стал действовать быстрее. Но прежде чем включиться полностью, нужно было пропустить ещё. После этого точно появилась мотивация. Сазонов выше всех выпрыгнул после подачи Захаряна и шикарно пробил. Но затем наступило время соперника.

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После пропущенного гола «Локо» неожиданно забрал инициативу. И отдавал её максимум на пять минут после того, как счёт уже стал равным. Сначала забил Глушенков — тренерское решение, которое оправдалось.

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Пиняев тоже значительно освежил игру. Но в этот день остался без результативных действий. Вперёд гостей вывел Ненахов. Да, с двумя рикошетами. Но от этого его гол не становится менее важным.

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А финальную точку в матче поставил Изидор, вышедший на замену. Удивительная находка Галактионова — парень забивает почти всегда, выходя со скамейки.

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Четвёртый гол уже добил динамовцев. У них не осталось сил бежать вперёд. Любопытно, что благодаря этой победе «Локо» почти догнал «Оренбург» (до них осталось одно очко и три — до «Динамо»). Сейчас команда на девятом месте, но в теории может закончить сезон даже на седьмом.