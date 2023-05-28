Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2022/23. У норвежца 36 голов

Завершившийся сезон-2022/23 — дебютный для норвежского форварда в составе «горожан». В рамках только английской Премьер-лиги он забил рекордные 36 голов в 35 матчах. Всего у 22-летнего Холанда 52 мяча в 51 матче с учётом всех соревнований.

На втором месте в списке лучших бомбардиров сезона-2022/23 английской Премьер-лиги оказался форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. У английского нападающего 30 забитых мячей в 38 матчах. На третьей строчке — нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни. У него 20 голов в 33 матчах.

К «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд присоединился прошлым летом из «Боруссии» Дортмунд. Ранее в своей карьере норвежец представлял также австрийский «РБ Зальцбург».