Дзюба предложил назвавшему его «слабеньким» Овечкину потолкаться
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба ответил капитану клуба НХЛ «Вашингтон» Александру Овечкину, назвавшему его «слабеньким».
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба ответил капитану клуба НХЛ «Вашингтон» Александру Овечкину, назвавшему его «слабеньким».
В пятницу Овечкин посетил тренировку футболистов московского «Динамо» перед матчем 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Форвард «бело-голубых» Федор Смолов предложил обладателю Кубка Стэнли «потолкаться» с Дзюбой. Овечкин на это ответил: «Чего с ним толкаться? Он слабенький».
«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить (сказать подобное). Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — сказал Дзюба, которого цитирует «Матч ТВ».
В воскресенье «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 4:2. Дзюба в отсутствие Дмитрия Баринова был в матче капитаном команды. Нападающий провел свой 400-й матч в чемпионатах России.