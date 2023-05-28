Дзюба предложил назвавшему его «слабеньким» Овечкину потолкаться

В пятницу Овечкин посетил тренировку футболистов московского «Динамо» перед матчем 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Форвард «бело-голубых» Федор Смолов предложил обладателю Кубка Стэнли «потолкаться» с Дзюбой. Овечкин на это ответил: «Чего с ним толкаться? Он слабенький».

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить (сказать подобное). Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — сказал Дзюба, которого цитирует «Матч ТВ».