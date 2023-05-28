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28 мая, источник: Спорт РИА Новости

Дзюба предложил назвавшему его «слабеньким» Овечкину потолкаться

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба ответил капитану клуба НХЛ «Вашингтон» Александру Овечкину, назвавшему его «слабеньким».

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу Овечкин посетил тренировку футболистов московского «Динамо» перед матчем 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Форвард «бело-голубых» Федор Смолов предложил обладателю Кубка Стэнли «потолкаться» с Дзюбой. Овечкин на это ответил: «Чего с ним толкаться? Он слабенький».

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить (сказать подобное). Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — сказал Дзюба, которого цитирует «Матч ТВ».

В воскресенье «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 4:2. Дзюба в отсутствие Дмитрия Баринова был в матче капитаном команды. Нападающий провел свой 400-й матч в чемпионатах России.

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