«Дзюба слабенький!» — «Овечкина с его пузиком прощаю». Словесная дуэль бомбардиров
Футболист и хоккеист устроили пикировку.
Футболист и хоккеист устроили пикировку.
«Динамо» в 29-м туре РПЛ проиграло «Локомотиву» 2:4, а перед матчем бело-голубых на базе посетил хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, чтобы подбодрить команду перед важным матчем.
Он пожелал футболистам удачи в игре с «Локо», поздравил Арсена Захаряна с днем рождения, подарил полузащитнику свою клюшку, а Тюкавину — обещанную игровую майку.
Ови подколол в конце своего обращения Смолова: «Ну хоть один гол-то забей! А то все с пенальти!».
Слова Александра отчасти стали пророческими: Смолов забил, но снова с пенальти, при этом не реализовав один удар с точки на 40-й минуте.
В целом приезд Овечкина в «Динамо» создал интересный инфоповод — небольшую словесную перепалку хоккеиста с форвардом «Локо» Артемом Дзюбой.
Выдающийся хоккеист пообщался со Смоловым, диалог засняли клубные медиа «Динамо».
Смолов: — Ого! Бомбардир межсезонья. Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай.
Овечкин: — «Локомотив». Вызвали подмогу.
Смолов: — Слушай, нормально как раз. У них — Артем, а ты у нас потолкаешься.
Овечкин: — А чего с ним толкаться? Он слабенький!
«Согласны?» — обратилось «Динамо» к своим подписчикам, выложив видео.
Дзюба поначалу не отреагировал, а после победного матча ответил на вопрос о словах Овечкина.
«Александра Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком он может себе позволить. Но на самом деле он сегодня увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем потолкаться, с удовольствием», — сказал Дзюба в эфире федерального спортивного канала.
В матче с «Динамо» Артем не отметился голами, но сделал результативную передачу Тикнизяну. В этом сезоне у Дзюбы в 10 матчах за железнодорожников в РПЛ 8 голов и 5 ассистов.
Пока Овечкин в своих соцсетях не отреагировал на подколы Дзюбы про его физическое состояние.
Чем закончится противостояние двух спортсменов?
Автор: Владислав Зимагулов