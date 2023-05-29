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16:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дзюба слабенький!» — «Овечкина с его пузиком прощаю». Словесная дуэль бомбардиров

Футболист и хоккеист устроили пикировку.

Динамо
Локомотив
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Источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» в 29-м туре РПЛ проиграло «Локомотиву» 2:4, а перед матчем бело-голубых на базе посетил хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, чтобы подбодрить команду перед важным матчем.

Он пожелал футболистам удачи в игре с «Локо», поздравил Арсена Захаряна с днем рождения, подарил полузащитнику свою клюшку, а Тюкавину — обещанную игровую майку.

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Ови подколол в конце своего обращения Смолова: «Ну хоть один гол-то забей! А то все с пенальти!».

Слова Александра отчасти стали пророческими: Смолов забил, но снова с пенальти, при этом не реализовав один удар с точки на 40-й минуте.

В целом приезд Овечкина в «Динамо» создал интересный инфоповод — небольшую словесную перепалку хоккеиста с форвардом «Локо» Артемом Дзюбой.

Выдающийся хоккеист пообщался со Смоловым, диалог засняли клубные медиа «Динамо».

Смолов: — Ого! Бомбардир межсезонья. Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай.

Овечкин: — «Локомотив». Вызвали подмогу.

Смолов: — Слушай, нормально как раз. У них — Артем, а ты у нас потолкаешься.

Овечкин: — А чего с ним толкаться? Он слабенький!

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«Согласны?» — обратилось «Динамо» к своим подписчикам, выложив видео.

Дзюба поначалу не отреагировал, а после победного матча ответил на вопрос о словах Овечкина.

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«Александра Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком он может себе позволить. Но на самом деле он сегодня увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем потолкаться, с удовольствием», — сказал Дзюба в эфире федерального спортивного канала.

В матче с «Динамо» Артем не отметился голами, но сделал результативную передачу Тикнизяну. В этом сезоне у Дзюбы в 10 матчах за железнодорожников в РПЛ 8 голов и 5 ассистов.

Пока Овечкин в своих соцсетях не отреагировал на подколы Дзюбы про его физическое состояние.

Чем закончится противостояние двух спортсменов?

Автор: Владислав Зимагулов

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