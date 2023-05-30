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11:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Орлов объяснил, почему Аршавин — лучший российский игрок в истории

Комментатор Геннадий Орлов считает Андрея Аршавина лучшим российским футболистом в истории.

Зенит
Россия
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Источник: РИА "Новости"

— Поздравляю Андрея Аршавина с прошедшим днем рождения. Считаю его сильнейшим российским футболистом в истории. Он и в «Арсенале» поиграл, забивал четыре гола «Ливерпулю» и был ключевой фигурой в сборной России на Евро-2008.

Да, Канчельскис несколько сезонов провел в «МЮ» у Фергюсона. Аленичев с «Порту» под руководством Моуринью становился победителем Лиги чемпионов. Но Аршавина я все равно ставлю выше — по технике, по пониманию футбола. Он был более тонким игроком, типичная «десятка». Воспитанник ленинградского футбола, школы «Смена».

Новых Аршавиных пока не видно. Вообще сейчас нет плеймейкеров в РПЛ среди россиян. Был же Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Егор Титов, которого я тоже поздравляю с прошедшим днем рождения. Жаль, что он не попробовал свои силы в Европе«, — сказал Орлов “СЭ”.

В понедельник, 29 мая Аршавину исполнилось 42 года.

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