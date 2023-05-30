Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.05
Валенсия
Эспаньол
22
Футбол. Зарубежный
28.05
Райо Вальекано
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Жирона
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
28.05
Хетафе
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Футбол. Еврокубки
31.05
Севилья
Рома
Все события
16:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«План Б существует». Андрей Аршавин — о возможном уходе бразильцев из «Зенита»

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что у клуба есть план Б на случай возможного ухода бразильских легионеров.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Конечно же, все в клубе довольны бразильцами, которых мы имеем. Есть желание их сохранить. Но все понимают ситуацию, что может произойти по-разному: может никто не уйти, может, уйдёт один, два или три. Понимая это, клуб так или иначе смотрит игроков на замену, планирует что-то. План Б отчасти существует, но хотелось бы пожить по плану А, чтобы они продолжали играть», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В составе «Зенита» выступают семь бразильцев: нападающий Малком, полузащитники Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан и защитники Дуглас Сантос, Родригао и Роберт Ренан.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы их не хотим». Российских лыжников не пустили на Кубок мира
Загитова стала украшением «ЛП» или опозорила его?
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь