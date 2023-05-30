Чемпиона СССР по футболу Гаврилова госпитализировали с инсультом

«Да, Юрий Васильевич Гаврилов в реанимации, — сказал Василий Гаврилов. — Пока информации никакой нет, инсульт. Надеемся, что все будет нормально».

Гаврилову 70 лет. Он выступал на позиции полузащитника. Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В разные годы он выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Искру», «Асмарал», финский «Джаз», краснознаменский «Интеррос», молдавские клубы «Агро», «Спуманте» и «Конструкторул», днепропетровский «Днепр».