Чемпиона СССР по футболу Гаврилова госпитализировали с инсультом

«Да, Юрий Васильевич Гаврилов в реанимации, — сказал Василий Гаврилов. — Пока информации никакой нет, инсульт. Надеемся, что все будет нормально».
Гаврилову 70 лет. Он выступал на позиции полузащитника. Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В разные годы он выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Искру», «Асмарал», финский «Джаз», краснознаменский «Интеррос», молдавские клубы «Агро», «Спуманте» и «Конструкторул», днепропетровский «Днепр».
После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб «Чкаловец-Олимпик», «Мострансгаз», а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском «Сатурне», молдавских «Агро» и «Конструкторуле», «Мострансгазе» и «Торпедо-Металлурге».