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19:04 (мск), источник: ТАСС

Чемпиона СССР по футболу Гаврилова госпитализировали с инсультом

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов находится в реанимации после инсульта. Об этом ТАСС во вторник сообщил сын бывшего футболиста Василий Гаврилов.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, Юрий Васильевич Гаврилов в реанимации, — сказал Василий Гаврилов. — Пока информации никакой нет, инсульт. Надеемся, что все будет нормально».

Гаврилову 70 лет. Он выступал на позиции полузащитника. Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В разные годы он выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Искру», «Асмарал», финский «Джаз», краснознаменский «Интеррос», молдавские клубы «Агро», «Спуманте» и «Конструкторул», днепропетровский «Днепр».

После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб «Чкаловец-Олимпик», «Мострансгаз», а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском «Сатурне», молдавских «Агро» и «Конструкторуле», «Мострансгазе» и «Торпедо-Металлурге».

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