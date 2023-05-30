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19:23 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболисту Промесу в Нидерландах предъявили обвинения в контрабанде наркотиков

ГААГА, 30 мая. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов привлекла к ответственности нидерландского нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса за участие в контрабанде наркотиков. Об этом во вторник сообщил информационный портал NU.

Спартак
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Источник: Reuters

По данным интернет-издания, Промес ранее проходил подозреваемым, однако в апреле он был проинформирован о том, что его дело будет заслушано судом. Футболист также подозревается в нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

В декабре 2020 года Промес был арестован по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле в Абкауде (провинция Утрехт). Тогда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом чуть ниже коленной чашечки. Заявление в полицию было подано через несколько месяцев. Спустя несколько дней спортсмена выпустили из-под стражи, обвинения с него не были сняты. 3 марта Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что прокуратура Нидерландов потребовала для Промеса два года тюремного заключения.

Также 11 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Промеса подозревают в передаче €250 тыс. наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года.

Промесу 31 год, он выступает за «Спартак» с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России, а в прошлом сезоне выиграл кубок страны.

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