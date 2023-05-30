СМИ: футболисту Промесу в Нидерландах предъявили обвинения в контрабанде наркотиков

По данным интернет-издания, Промес ранее проходил подозреваемым, однако в апреле он был проинформирован о том, что его дело будет заслушано судом. Футболист также подозревается в нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

В декабре 2020 года Промес был арестован по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле в Абкауде (провинция Утрехт). Тогда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом чуть ниже коленной чашечки. Заявление в полицию было подано через несколько месяцев. Спустя несколько дней спортсмена выпустили из-под стражи, обвинения с него не были сняты. 3 марта Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что прокуратура Нидерландов потребовала для Промеса два года тюремного заключения.

Также 11 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Промеса подозревают в передаче €250 тыс. наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года.