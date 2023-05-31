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00:14 (мск), источник: Sport24

Канчельскис: Выбор худших тренеров РПЛ очевиден. Талалаев — нонсенс нашего футбола, а Гогниеву помогают кроты

Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о том, кого считает лучшим тренером по итогам сезона-2022/2023, а кого причисляет к числу худших.

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Источник: РИА "Новости"

«Все прекрасно понимают, что лучшим тренером по итогам сезона РПЛ станет Сергей Семак. Также отметил бы Карпина, который борется с “Ростовом” за вторую строчку, и Марцела Личку из “Оренбурга”. А так, мой топ-2 — это Талалаев и Гогниев.

Я смеюсь, конечно, ха-ха! Первый, блин, убил две команды, выведя их в Первую лигу, а сейчас что-то ходит и рассказывает. До этого Андрей еще и Самару топил, так что такой «великий» рекорд может принадлежать только ему. Талалаев — нонсенс нашего футбола!

Второй тренер тех же «Химок», Гогниев, хоть и мало поработал, но запомнился только своими эмоциями, а не набранными очками. Бегал и приседал — он что, кротов искал? Бесков ходил на трибуну, чтобы ему футбол был лучше виден, а Гогниев приседает — кроты ему помогают лучше смотреть матчи его команд. Это все пафос и популизм, он никак не переживает за команду.

В нашем футболе возможно все! И эти двое без работы не останутся, футбольные руководители наших клубов не дадут им пропасть — можем пожелать им только удачи. Именно поэтому для меня выбор худших тренеров по итогам сезона очевиден — это Талалаев и Гогниев. Все это признают!" — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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