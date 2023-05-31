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20:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Я всегда отказываю «Матч ТВ»

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов высказался о возможности прокомментировать матч «Зенита».

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Источник: Спорт-Экспресс

«Не хочу я комментировать матч “Зенита”. А зачем? Мне это неинтересно. У меня в “Спорт-Экспрессе” все мои комментарии. Вот можно открывать и там все написано. Если “Матч ТВ” сделает такое предложение? А я отказываю им всегда. Что мне “Матч ТВ”? У них и сайт слабый даже. Мне интересно, чтобы это читал народ. А кто в этом плане “Матч ТВ”? Не очень они сейчас популярны. Я вот избрал “Спорт-Экспресс” и все. С разными сотрудничать не буду. Но даю еще комментарии Sport24, потому что там бартер. Они сразу подключают мою передачу в новости», — приводит слова Орлова «Спорт День за Днем».

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