Бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова перевели в общую палату после инсульта
Чемпион СССР 1979 года был госпитализирован во вторник.
Чемпион СССР 1979 года был госпитализирован во вторник.
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов переведен в общую палату после перенесенного инсульта. Об этом ТАСС в четверг сообщил бывший партнер Гаврилова по «Спартаку» Валерий Кечинов.
Юрий Гаврилов был госпитализирован во вторник из-за инсульта.
«Юрий Васильевич Гаврилова перевели в общую палату, — сказал Гаврилов. — Вроде динамика положительная. Подождите пока, нужно время определенное, о выписке речи не идет».
Юрию Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Искру», «Асмарал», финский «Джаз», краснознаменский «Интеррос», молдавские клубы «Агро», «Спуманте» и «Конструкторул», днепропетровский «Днепр». Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб «Чкаловец-Олимпик», «Мострансгаз», а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском «Сатурне», молдавских «Агро» и «Конструкторуле», «Мострансгазе» и «Торпедо-Металлурге».