Бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова перевели в общую палату после инсульта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов переведен в общую палату после перенесенного инсульта. Об этом ТАСС в четверг сообщил бывший партнер Гаврилова по «Спартаку» Валерий Кечинов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован во вторник из-за инсульта.

«Юрий Васильевич Гаврилова перевели в общую палату, — сказал Гаврилов. — Вроде динамика положительная. Подождите пока, нужно время определенное, о выписке речи не идет».