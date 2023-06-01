Текущие события
Футбол. Еврокубки
31.05
Севилья
Рома
П 4:1
11
Футбол. Зарубежный
2.06
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
3.06
СКА-Хабаровск
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
3.06
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
3.06
Динамо Мх
Алания
Футбол. Первый дивизион
3.06
Краснодар-2
Шинник
Все события
16:21 (мск), источник: ТАСС

Бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова перевели в общую палату после инсульта

Чемпион СССР 1979 года был госпитализирован во вторник.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов переведен в общую палату после перенесенного инсульта. Об этом ТАСС в четверг сообщил бывший партнер Гаврилова по «Спартаку» Валерий Кечинов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован во вторник из-за инсульта.

«Юрий Васильевич Гаврилова перевели в общую палату, — сказал Гаврилов. — Вроде динамика положительная. Подождите пока, нужно время определенное, о выписке речи не идет».

Юрию Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Искру», «Асмарал», финский «Джаз», краснознаменский «Интеррос», молдавские клубы «Агро», «Спуманте» и «Конструкторул», днепропетровский «Днепр». Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб «Чкаловец-Олимпик», «Мострансгаз», а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском «Сатурне», молдавских «Агро» и «Конструкторуле», «Мострансгазе» и «Торпедо-Металлурге».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк
"Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют "Доктор Допинг"
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь