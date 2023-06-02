«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» стал самым убыточным клубом Мир — Российской премьер-лиги в 2022 году. Это следует из финансового отчета Российского футбольного союза (РФС), который был опубликован в четверг.

Чистый убыток «Спартака» за 2022 год составил свыше 2,35 млрд рублей. В числе убыточных клубов также оказались «Краснодар» (более 1,17 млрд рублей), московское «Торпедо» (более 541 млн), столичный ЦСКА (более 454 млн), подмосковные «Химки» (более 310 млн) и «Ростов» (более 54 млн).

Самым прибыльным клубом по итогам 2022 года стали самарские «Крылья Советов» (более 777 млн). В тройке лучших по этому показателю вошли также «Сочи» (более 750 млн) и петербургский «Зенит» (более 647 млн).

По итогам 2021 года самым убыточным клубом РПЛ был московский «Локомотив» (более 2,28 млрд), «Спартак» стал вторым с убытком свыше 1 млрд рублей, ЦСКА — третьим с убытком более 980 млн рублей. Самым прибыльным клубом по итогам предыдущего финансового отчета был казанский «Рубин» (прибыль более 1,18 млрд рублей).