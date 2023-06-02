Мостовой: пошёл бы тренировать «Динамо», если пригласят
Бывший российский футболист Александр Мостовой, проходящий обучение на тренера, ответил на вопрос, согласился ли бы он тренировать московское «Динамо».
Бывший российский футболист Александр Мостовой, проходящий обучение на тренера, ответил на вопрос, согласился ли бы он тренировать московское «Динамо».
«Конечно, я бы пошёл тренировать “Динамо”, если меня туда пригласят. Но пока мне, бывшему футболисту, нужно чему-то ещё учиться, получить бумажку. Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты, в том числе и “Динамо”. Не думаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло. Сейчас такие вещи мало кого интересуют. И мало кто об этом помнит.
Меня в “Спартак” ни разу не приглашали, ни на одно мероприятие, даже в гости. Хотя я играл за этот клуб. В данный момент всем нужны только деньги. А какая-то там честь, традиции — они интересны только болельщикам, но никак не функционерам больших клубов», — сказал Мостовой в интервью RT.