Малком: Я футболист «Зенита». Собираюсь в следующем сезоне вновь выиграть чемпионство

— У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал, я собираюсь отработать его полностью. При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной. Если это предложение устроит и «Зенит», и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения. Но я еще раз повторю, что мое соглашение с клубом истекает через четыре года. Я — футболист «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство.