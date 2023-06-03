Тихонов считает «Спартак» фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

«Я думаю, что “Спартак” является фаворитом в борьбе за второе место, — сказал Тихонов. — “Спартак” должен воспользоваться своим шансом, хотя “Крылья Советов” борются за непопадание в стыковые матчи. То есть у обеих команд решаются определенные задачи. ЦСКА довольно неплохо дома выглядит. “Ростов” хоть и провалил несколько игр, но в последнем матче вырвал победу у “Ахмата”. Но это здорово и интересно, когда решается борьба медалистов и команд, которые сыграют в стыковых матчах».

«Полагаю, что ЦСКА и “Ростов” могут спокойно сыграть вничью, а “Спартак” может обыграть “Крылья Советов”. Но все в руках ЦСКА, команды Владимира Федотова, ей не надо оборачиваться, нужно просто выигрывать, после чего не будет возникать вопросов ни у кого. Будет ли под давлением “Спартак”, учитывая турнирное положение? “Спартаку” нужно выигрывать, поэтому, конечно, давление есть. Все-таки второе место будет хорошим результатом для “Спартака”, — добавил Тихонов.