Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.06
Сассуоло
Фиорентина
13
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо Мх
Алания
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Кубань
Все события
00:42 (мск), источник: ТАСС

Тихонов считает «Спартак» фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» является фаворитом в борьбе за второе место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), но команда будет под давлением. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов.

Спартак
ЦСКА
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что “Спартак” является фаворитом в борьбе за второе место, — сказал Тихонов. — “Спартак” должен воспользоваться своим шансом, хотя “Крылья Советов” борются за непопадание в стыковые матчи. То есть у обеих команд решаются определенные задачи. ЦСКА довольно неплохо дома выглядит. “Ростов” хоть и провалил несколько игр, но в последнем матче вырвал победу у “Ахмата”. Но это здорово и интересно, когда решается борьба медалистов и команд, которые сыграют в стыковых матчах».

«Полагаю, что ЦСКА и “Ростов” могут спокойно сыграть вничью, а “Спартак” может обыграть “Крылья Советов”. Но все в руках ЦСКА, команды Владимира Федотова, ей не надо оборачиваться, нужно просто выигрывать, после чего не будет возникать вопросов ни у кого. Будет ли под давлением “Спартак”, учитывая турнирное положение? “Спартаку” нужно выигрывать, поэтому, конечно, давление есть. Все-таки второе место будет хорошим результатом для “Спартака”, — добавил Тихонов.

Перед заключительным, 30-м туром второе место занимает ЦСКА (55 очков), третье — «Спартак» (54), четвертое — «Ростов» (53). В последнем туре ЦСКА дома сыграет с «Ростовом», «Спартак» в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов». Все матчи пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк
"Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют "Доктор Допинг"
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь