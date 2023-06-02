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18:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самолет «Спартака» попал в грозу над Самарой. Команда не пострадала

Делегация московского Спартака с трудом смогла приземлиться в Самаре, куда красно-белые прибыли на матч 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Спартак
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Источник: Спорт-Экспресс

Самолет, на котором летела команда, был вынужден уходить от грозы и сделал несколько кругов над Волгой, обходя грозовой фронт. В регионе в настоящее время наблюдаются сильные грозы. Очевидцы даже сообщают о торнадо.

«Все в порядке, настроение бодрое, прилетели! Но почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях. Ощущения интересные», — сообщил «СЭ» руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

В Самарской области было объявлено штормовое предупреждение, в регионе ожидают грозу, ливень, крупный град и шквалистый ветер.

«Спартак» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов» в субботу, 3 июня. Начало игры — в 17.00 (мск).

Премьер-лига 2022/2023
Тур 30, 3.06.2023, 17:00

Крылья Советов-Спартак-
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