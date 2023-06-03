«Нижний Новгород» выкупил арендованного у «Зенита» футболиста Михайлова

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Футболист Ярослав Михайлов перешел из петербургского «Зенита» в «Нижний Новгород» на постоянной основе, сообщается в официальном Telegram-канале нижегородского клуба.

Волжане выкупили трансфер 20-летнего полузащитника, выступавшего ранее за команду на правах аренды, и подписали с ним контракт сроком на четыре года.

Михайлов — воспитанник «Зенита», но провел за главную команду клуба всего один матч. В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за немецкий «Шальке» и провел 10 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей, один мяч и три голевые передачи за «Нижний Новгород».