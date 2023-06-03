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11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» выкупил арендованного у «Зенита» футболиста Михайлова

«Нижний Новгород» выкупил трансфер арендованного у «Зенита» футболиста Михайлова.

Зенит
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Футболист Ярослав Михайлов перешел из петербургского «Зенита» в «Нижний Новгород» на постоянной основе, сообщается в официальном Telegram-канале нижегородского клуба.

Волжане выкупили трансфер 20-летнего полузащитника, выступавшего ранее за команду на правах аренды, и подписали с ним контракт сроком на четыре года.

Михайлов — воспитанник «Зенита», но провел за главную команду клуба всего один матч. В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за немецкий «Шальке» и провел 10 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей, один мяч и три голевые передачи за «Нижний Новгород».

«Рад играть за “Нижний Новгород”. Здесь я получил хороший шанс проявить себя в Российской премьер-лиге, получил игровую практику и опыт. Благодарен Равилю Измайлову за доверие и внимательное отношение к команде. В клубе и городе мне все нравится, у нас очень дружный коллектив. Буду рад и дальше приносить пользу команде и верю, что у нашего клуба все будет хорошо, и мы сохраним прописку в РПЛ», — заявил Михайлов после подписания контракта.

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