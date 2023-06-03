Малком рассказал о своем отношении к бомбардирской гонке в РПЛ с Промесом

«Я бы очень хотел на самом деле провести вообще все матчи, доиграть до конца и помочь команде ещё больше своими голами и передачами, но события сложились так, что мне пришлось уехать до завершения чемпионата. Мне невероятно хотелось оказаться рядом с Летисией, рядом с Габриэлем, поэтому я сделал это не раздумывая.



Совершенно точно не думаю о том, как именно закончится бомбардирская гонка. Никаких ни ожиданий, ни переживаний на этот счёт у меня нет, потому что я всегда говорил и повторю: индивидуальные призы, награды, победы и личные рекорды никакого значения для меня не имеют. Всё, что меня интересует, всё, что меня заботит, — это чтобы команда, цвета которой я защищаю, побеждала, становилась лучшей из года в год.



Поэтому, если Промес обойдёт, ну что ж, это подтвердит, что он тоже проводит отличный сезон. Если на первой строчке останусь я, порадуюсь, что сумел так качественно провести этот год и столькими голами помочь “Зениту” приблизиться к титулу и в итоге завоевать его», — сказал Малком в интервью «Фонтанке».