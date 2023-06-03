«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Стартовый свисток главного судьи Алексея Амелина прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Спартак» борется за серебряные медали чемпионата России сезона-2022/2023. Сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ПФК ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53). «Крылья Советов», напротив, борются за непопадание в зону стыковых матчей.