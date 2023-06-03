ЦСКА — «Ростов»: Чалов и Уткин в стартовых составах на матч РПЛ
Московский ЦСКА и футбольный клуб «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч заключительного, 30-го тура российской Премьер-Лиги.
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Московский ЦСКА и футбольный клуб «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч заключительного, 30-го тура российской Премьер-Лиги.
Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 17:00 (мск).
У «армейцев» на поле появится лучший бомбардир Федор Чалов, а «дончане» выпустят с первых минут лучшего распасовщика Даниила Уткина.
Состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Роша, Дивеев, Мойзес, Медина, Обляков, Зделар, Кучаев, Чалов, Зайнутдинов.
Состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Сильянов, Осипенко, Байрамян, Тугарев, Селява, Щетинин, Уткин, Голенков.
Перед последним туром РПЛ ЦСКА занимает 2-е место в таблице (55 очков), «Ростов» идет на 4-й позиции (53 балла).