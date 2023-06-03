ЦСКА — «Ростов»: Чалов и Уткин в стартовых составах на матч РПЛ

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 17:00 (мск).

У «армейцев» на поле появится лучший бомбардир Федор Чалов, а «дончане» выпустят с первых минут лучшего распасовщика Даниила Уткина.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Роша, Дивеев, Мойзес, Медина, Обляков, Зделар, Кучаев, Чалов, Зайнутдинов.

Состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Сильянов, Осипенко, Байрамян, Тугарев, Селява, Щетинин, Уткин, Голенков.