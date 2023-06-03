ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле со счетом 4:1 обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Все встречи последнего тура чемпионата России прошли в субботу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хесус Медина (9-я минута), Федор Чалов (17, 33) и Виллиан Роша (25). У проигравших отличился Евгений Чернов (78). Этот результат позволил ЦСКА занять второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/23 — команда набрала 58 очков в 30 матчах.

В другом матче дня «Спартак» в Самаре проиграл местным «Крыльям Советов» со счетом 0:1. Мяч на 55-й минуте забил Бенхамин Гарре. «Спартак» с 54 очками занял третье место. Четвертым, набрав 53 очка, стал «Ростов». Чемпионом России в пятый раз подряд досрочно стал петербургский «Зенит», набравший по итогам сезона 70 очков.

В заключительном туре «Зенит» благодаря голу Александра Ерохина на 82-й минуте обыграл воронежский «Факел». Пятое место с 50 очками занял грозненский «Ахмат», шестым стал «Краснодар», набравший 48 очков. В заключительном туре «Ахмат» и «Краснодар» в личной встрече сыграли вничью со счетом 2:2. Забитыми мячами у «Краснодара» отметились Джон Кордоба (67-я минута) и Олакунле Олусегун (90+1), в составе «Ахмата» отличились Владислав Камилов (70) и Иван Олейников (78).

На седьмое место поднялся «Оренбург» (46 очков), который в последнем туре разгромил московское «Динамо» (3:0) благодаря голам Брайана Мансильи (6-я минута), Дмитрия Воробьева (40) и Лукаса Веры (75). Бело-голубые завершили чемпионат на девятой строчке с 45 очками, восьмое место занял московский «Локомотив» (45 очков), обыгравший в заключительном туре «Торпедо» (3:1). Забитыми мячами у железнодорожников отметились Наир Тикнизян (50-я минута), Сергей Пиняев (57) и Вильсон Изидор (73), на 60-й минуте Антон Миранчук не реализовал пенальти. У «Торпедо» мяч забил Илья Стефанович (65).

Екатеринбургский «Урал» благодаря голу Андрея Егорычева на 89-й минуте обыграл «Сочи». «Сочи» набрал 38 очков и занял 10-е место, «Урал» с 36 очками расположился на 11-й строчке.

«Пари НН» и «Факел» поборются за место в премьер-лиге

«Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 обыграл подмосковные «Химки». Голами отметились Дмитрий Стоцкий (34-я минута) и Кирилл Гоцук (83). «Пари Нижний Новгород» благодаря победе поднялся на 13-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, и в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне встретится с московской «Родиной», занявшей пятое место в Первой лиге. «Крылья Советов» благодаря победе над «Спартаком» заняли 12-е место с 32 очками и сохранили прописку в элитном дивизионе.

14-ю строчку занял «Факел» (30 очков). В стыковых матчах команда из Воронежа сыграет с занявшим четвертое место в Мелбет — Первой лиге красноярским «Енисеем». Третье место в Первой лиге заняла владикавказская «Алания», но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не сможет сыграть в стыковых матчах.