Малком стал лучшим бомбардиром сезона-2022/23 РПЛ

Получивший в феврале российское гражданство бразилец в 27 матчах чемпионата забил 23 мяча, и помог команде в пятый раз подряд стать чемпионом России.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года из испанской «Барселоны» и стал с петербуржцами четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и трижды — Суперкубка страны.