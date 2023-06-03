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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малком стал лучшим бомбардиром сезона-2022/23 РПЛ

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Получивший в феврале российское гражданство бразилец в 27 матчах чемпионата забил 23 мяча, и помог команде в пятый раз подряд стать чемпионом России.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года из испанской «Барселоны» и стал с петербуржцами четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и трижды — Суперкубка страны.

Помимо Малкома 23 мяча и более забивали за сезон лишь Олег Веретенников (25 мячей, сезон-1995), Александр Маслов (23, сезон-1996) и Сейду Думбия (28, сезон-2011/12).

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