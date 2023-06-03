«Спартак» стал бронзовым призером РПЛ
САМАРА, 3 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов» в заключительном, 30-м туре чемпионата России по футболу.
САМАРА, 3 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов» в заключительном, 30-м туре чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Бенджамин Гарре (55-я минута). В концовке первого тайма за разговоры с арбитром был удален оставшийся на скамейке запасных защитник «Спартака» Георгий Джикия. На 64-й минуте пенальти не забил Квинси Промес.
Промес с 20 мячами стал вторым в списке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» по итогам всего турнира набрал 54 очка и занял третье место в таблице. В прошлом сезоне «красно-белые» стали десятыми. «Крылья Советов» (32 очка) завершили чемпионат на 12-й строчке и избежали попадания в зону стыковых матчей, сохранив право выступать в РПЛ.