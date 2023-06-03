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19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» стал бронзовым призером РПЛ

САМАРА, 3 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов» в заключительном, 30-м туре чемпионата России по футболу.

Спартак
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Бенджамин Гарре (55-я минута). В концовке первого тайма за разговоры с арбитром был удален оставшийся на скамейке запасных защитник «Спартака» Георгий Джикия. На 64-й минуте пенальти не забил Квинси Промес.

Промес с 20 мячами стал вторым в списке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» по итогам всего турнира набрал 54 очка и занял третье место в таблице. В прошлом сезоне «красно-белые» стали десятыми. «Крылья Советов» (32 очка) завершили чемпионат на 12-й строчке и избежали попадания в зону стыковых матчей, сохранив право выступать в РПЛ.

Крылья Советов
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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