«Спартак» стал бронзовым призером РПЛ

Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Бенджамин Гарре (55-я минута). В концовке первого тайма за разговоры с арбитром был удален оставшийся на скамейке запасных защитник «Спартака» Георгий Джикия. На 64-й минуте пенальти не забил Квинси Промес.

Промес с 20 мячами стал вторым в списке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).