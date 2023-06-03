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22:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Георгий Щенников обратился к болельщикам после прощального матча за ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников прокомментировал прощальный матч в составе красно-синих.

ЦСКА
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«Спасибо за сегодняшнюю игру всем, кто пришёл. Вы навсегда в моём сердце, я всех очень люблю и уважаю!» — передаёт слова Щенникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 3 июня, ЦСКА встречался с «Ростовом» в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Армейцы одержали победу с разгромным счётом 4:1 и заняли второе место в чемпионате. На девятой минуте Хесус Медина вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте Фёдор Чалов удвоил преимущество команды. На 25-й минуте Виллиан Роша сделал счёт разгромным, а на 33-й минуте Чалов оформил дубль. Во втором тайме в составе «Ростова» отличился Евгений Чернов.

ЦСКА
4:1
Первый тайм: 4:0
Ростов
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