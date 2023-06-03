«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым до лета 2024 года
Петербургский «Зенит» продлил контракт с вратарем команды Михаилом Кержаковым, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
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Петербургский «Зенит» продлил контракт с вратарем команды Михаилом Кержаковым, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Новый трудовой договор Кержакова с «Зенитом» действует до лета 2024 года.
36-летний Михаил Кержаков является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне он провел за петербуржцев 27 матчей и пропустил 17 голов (14 игр — на ноль).