Сафонов попытался убрать нападающего финтом. И нелепо подставил «Краснодар». Видео

«Краснодар» в матче с «Ахматом» открыл счёт на 66-й минуте — Джон Кордоба после паса Ильзата Ахметова закатил мяч в ворота при отыгранном вратаре. Но уже спустя четыре минуты гости пропустили, и гол этот получился в результате нелепого «привоза» Матвея Сафонова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9008321151d12b26&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252514&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Ахмата» Ислам Альсултанов пошёл прессинговать вратаря «Краснодара», когда тот получил пас от защитника. Но Сафонов почему-то начал финтить, вместо того чтобы отдать передачу партнёру. В итоге Матвей далеко отпустил мяч, Альсултанов его забрал, потом Сафонов упал, а дальше Иван Олейников сделал паз низом на Владислава Камилова. Он и завершил работу, забросив мяч в ворота.