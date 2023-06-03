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3 июня, источник: Спорт-Экспресс

Дзюба опубликовал пост благодарности после окончания сезона в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в Telegram-канале опубликовал пост с благодарностью после окончания сезона-2022/23.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Мы — команда! Всем спасибо за сезон! Руководству и тренерам — за доверие, игрокам — за характер, болельщикам — за поддержку! Дальше — больше», — написал Дзюба.

«Локомотив» занял 8-е место в чемпионате России, набрав 45 очков.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно. В мае железнодорожники объявили о продлении соглашения с 34-летним нападающим по схеме «1+1». Дзюба провел 11 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

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