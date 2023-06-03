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22:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Спартаковцу Джикии грозит дисквалификация до четырех матчей

Как записано в протоколе, он наказан за нецензурную брань в адрес арбитра.

Крылья Советов
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Во время загрузки произошла ошибка.

На 43-й минуте матча 30-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» (1:0) судья Алексей Амелин удалил запасного игрока красно-белых Георгия Джикию с показом красной карточки. Как записано в протоколе, он наказан за нецензурную брань в адрес арбитра.

В соответствии со статьей 95 дисциплинарного регламента РФС «Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча» такое поведение футболиста наказывается дисквалификацией от двух до четырех игр. Кроме того, контрольно-дисциплинарный комитет РФС может наложить на виновное лицо штраф.

Крылья Советов
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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