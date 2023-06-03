Рекордные призовые, падение посещаемости из-за Fan ID и отъезд легионеров: итоги сезона РПЛ 2022/23

Призовые от букмекеров, вещателя и нового титульного спонсора РПЛ

Российские клубы, привыкшие к выступлениям в еврокубках, недосчитались призовых от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Например, тому же «Зениту» участие в Лиге чемпионов с 2019 по 2021 гг. стабильно приносило от 35 до 40 млн евро в год.

Вместе с тем в сезоне 2022/23 клубы РПЛ спорили за крупнейшие заработки в истории лиги. Это стало возможным благодаря беттинг-, ТВ- и нейминг-контрактам. Речь о соглашениях лиги с букмекерской компанией Winline, каналом «Матч ТВ» и платежной системой «Мир». По оценкам «Чемпионата» суммарно коммерческие доходы лиги выросли с 3,7 млрд до 10,6 млрд руб. Из этой суммы клубам достались 9,05 млрд.

Вырос и призовой фонд Кубка России. Турнир получил нового титульного спонсора (им стала букмекерская компания Fonbet) и новую схему проведения — с групповым этапом для всех 16 клубов РПЛ и двойной системой вылета. Только за участие в групповом турнире каждый клуб ожидали фиксированные выплаты в размере 28,2 млн руб. В Суперфинал, который состоится 11 июня, вышли ЦСКА и «Краснодар». Их выплаты за весь турнирный путь (с учетом победы в решающем матче) могут составить 303,05 и 230,6 млн руб. соответственно.

По подсчетам Metaratings, при худшем раскладе (16-е место и шесть поражений в шести матчах групповой стадии Кубка) клуб РПЛ мог заработать порядка 345 млн руб. за сезон. И такие выплаты останутся до конца сезона 2026/27.

«Зенит», ставший чемпионом, опередил другие клубы как по спортивным, так и по финансовым показателям. За победу в чемпионате петербуржцы, по данным Metaratings, заработали 815,4 млн руб. (для сравнения, в прошлом сезоне — лишь 153 млн руб.). Кроме того, клуб добрал еще 77 млн руб. на кубковых выступлениях (там был вылет в ¼ финала нижней сетки от «Динамо») и 56 млн руб. за выигрыш Суперкубка. Итого на призовых за сезон «Зенит» заработал 949 млн руб. или чуть более 11 млн евро. В случае выступления в Лиге чемпионов суммы могли быть еще более внушительными.

Отъезд легионеров и сложные расчеты с иностранцами

С весны 2022 г. клубы РПЛ с разной степенью успеха решают проблему комплектования составов. На это влияют сразу два фактора. Прежде всего, Международная федерация футбола (ФИФА) позволила легионерам, выступающим в российских клубах, приостанавливать действующие контракты и уходить в аренду в другие команды — сначала до конца сезона 2021/22, а затем и на весь нынешний сезон.

В летнее трансферное окно от этого особенно сильно пострадало «Динамо». Из московского клуба ушли основные игроки — легионеры Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела, Никола Моро и Себастьян Шиманьски. Если прошлый сезон команда завершила на третьем месте, то в этом стала лишь девятой. Есть, правда, и положительный пример «Ростова», который полностью отказался от иностранцев из дальнего зарубежья и занял высокую четвертую строчку.

Апелляции российских клубов в Спортивный арбитражный суд (CAS) были отклонены. Некоторых послаблений в этом вопросе удалось добиться лишь нынешней весной. ФИФА уточнила: если футболист заключил или продлил контракт с российским клубом после 7 марта 2022 г., приостановить контракт и уйти в аренду он уже не сможет.

Еще одной проблемой стало отключение российских банков от системы SWIFT и задержки с международными транзакциями. Как сообщило в сентябре «Динамо», именно технические причины привели к срыву трансфера полузащитника сборной России Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

К банковской проблеме привело особенное устройство принятой в Англии системы трансферных расчетов при переходах футболистов из иностранных клубов. Сделки проводятся через местную Футбольную ассоциацию (ФА) и ее банк-партнер Barclays, один из крупнейших в стране. ФА принимает деньги от клуба, а затем переводит конечному покупателю. Кто именно — банк или ФА — отказался от сделок с Россией, остается под вопросом, но на взаимоотношения клубов это оказало серьезное влияние.

Арсен Захарян | Источник: РИА "Новости"

Некоторые европейские клубы попытались воспользоваться ситуацией и приостановили платежи за футболистов из РПЛ, которых подписывали еще в 2020 и 2021 гг. В этих вопросах ФИФА приняла принципиальное решение в пользу российских клубов.

Например, английский «Вест Хэм» обязали рассчитаться со «Спартаком» за аренду чеха Алекса Крала. Ее стоимость оценивалась в 5,2 млн евро, но лондонский клуб провел лишь один платеж из двух. А вот итальянская «Аталанта» после угроз ФИФА не только полностью расплатилась с «Локомотивом» за переход Алексея Миранчука в летнее трансферное окно 2020 г., но и погасила задолженность досрочно.

Фактор Fan ID

Начиная с сезона 2022/23 доступ на стадионы РПЛ осуществляется только по паспортам болельщика (Fan ID). В первой части сезона они действовали на пяти аренах, но с весны стали обязательными на всех. Из-за бойкота, объявленного системе Fan ID фанатами, в лиге серьезно просела посещаемость. Например, мартовский матч в Химках между «Торпедо» и «Уралом» собрал на трибунах всего 207 человек. Кроме того, некоторые матчи РПЛ уступали в посещаемости матчам Первой и даже Второй лиги, где Fan ID не требуется.

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На проблему обратил внимание Владимир Путин, в декабре 2021 г. подписавший закон о введении Fan ID. В конце марта стало известно, что президент РФ по итогам совещания с членами правительства поручил упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков.

Первые итоги уже есть. Например, с 26 мая дети младше 14 лет могут получать Fan ID без посещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Есть и радикальное предложение о полном отказе от карт болельщика на матчах РПЛ. Его выдвинуло агентство стратегических инициатив (АСИ), которое занимается проработкой вопроса об упрощении Fan ID после поручения Путина.

Проблему пустых стадионов клубы решали при содействии Российского футбольного союза (РФС). Оформление Fan ID предоставляло болельщикам возможность принять участие в розыгрыше различных призов, среди которых была даже квартира в Подмосковье. Чемпионом по посещаемости в новых условиях стал «Зенит». Петербургский клуб поначалу закрывал продажу билетов на верхний ярус «Газпром Арены», но постепенно вышел с показателя 15 965 до 44 704 зрителей. Правда, в «Зените» не скрывали, что совместно с городской администрацией занимаются распространением бесплатных билетов.

«По оценкам ФК “Зенит”, до введения карты болельщика “Газпром Арену” посещало более 1 миллиона болельщиков в год. Чтобы вернуться к таким показателям посещаемости в сезоне, необходимо, чтобы Fan ID оформили более миллиона петербуржцев. Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика», — было сказано в заявлении пресс-службы «Зенита».

Доминирование «Зенита»

Чемпионом России в пятый раз подряд стал «Зенит». Теперь на счету петербургского клуба 10 чемпионских титулов. Это позволит «Зениту» нанести на эмблему вторую звезду. В российской истории у команды уже девять золотых медалей. По их количеству «Зенит» уступает только «Спартаку» (10), но такими темпами может обойти москвичей уже через два года в честь знаменательной даты. В 2025 г. петербургский клуб отметит свое столетие.

Все пять чемпионских титулов с 2019 г. «Зенит» завоевал под руководством Сергея Семака. Каждый раз интрига сводилась лишь к тому, за сколько туров до окончания чемпионата команда Семака оформит золото. В этом сезоне «Зенит» гарантировал титул уже в 26-м туре, причем за счет победы над принципиальными соперниками из «Спартака» (3:2). О доминировании «Зенита» свидетельствует статистика поражений за чемпионат (всего два). В первом круге команда вообще не уступила ни разу и могла замахнуться на стопроцентную беспроигрышную серию.

В зимнее трансферное окно «Зенит» потерял хорватского капитана Деяна Ловрена и остался исключительно с латиноамериканскими легионерами. Главные звезды атаки «Зенита» — бразильцы Малком и Клаудиньо — 24 февраля указом президента РФ получили российские паспорта. Это позволит им сэкономить на налогах и в перспективе сыграть за сборную России. Правда, для этого легионерам необходимо прожить в стране пять лет, так что для Малкома окно возможностей откроется только в 2024 г., а для Клаудиньо — в 2026 г.

Вице-чемпионом стал ЦСКА. Столичный клуб оказался с медалями впервые с 2017 г., когда тоже стал вторым. К успеху команду привел Владимир Федотов, в 2022 г. получивший серебро с «Сочи». ЦСКА Федотова — одна из двух команд, которой удалось обыграть «Зенит». Кроме того, под руководством этого тренера прибавили российские игроки — Иван Обляков и Федор Чалов, выдавший самый результативный сезон в карьере. Он забил за чемпионат 19 мячей — на четыре больше, чем в сезоне 2018/19, когда стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Тройку замкнул «Спартак», который перед сезоном также возглавил новый тренер — испанец Гильермо Абаскаль. «Ростов», сделавший ставку на полностью российский состав, долгое время шел вторым, но притормозил на финише (четыре поражения в пяти матчах) и в итоге выпал даже из топ-3.

Возвращение Дзюбы

Малком с 23 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Однако важное результативное достижение установил и Артем Дзюба. Экс-капитан сборной России отличился только восемь раз, но на это у него ушло всего 11 матчей. Дзюба пропустил первую часть сезона РПЛ, поскольку после завершения контракта с «Зенитом» выбрал для себя продолжение карьеры в Турции. Перед стартом сезона он подписал контракт с местным клубом «Адана Демирспор» на 1 млн евро в год, но уже в ноябре на фоне нехватки игровой практики разорвал соглашение.

Весеннюю часть сезона Дзюба начал в «Локомотиве», который сначала предложил ему контракт лишь до конца чемпионата. За полгода форварду удалось доказать, что ни возраст (34 года), ни пропуск большей части матчей в Турции не сказались на его форме. Дзюба вышел с особой мотивацией на «Ростов» Валерия Карпина, с которым конфликтовал еще в «Спартаке», а также «горел» в матчах с «Пари НН» и «Химками» Андрея Талалаева — из-за того, что нижегородцы и лично этот тренер отказались от него в зимнее трансферное окно. В этих матчах Дзюба забил семь из своих восьми мячей и заслужил продление контракта с «Локо» (по схеме «1+1»).

Преображение «Локомотива» весной связано не только с Дзюбой. Еще в октябре клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна, а затем угадал с выбором нового наставника и зимними трансферами. Под руководством Михаила Галактионова команда поднялась с 14-го места на восьмое. Дзюбе в атаке по максимуму помогали Максим Глушенков и Сергей Пиняев, перешедшие из «Крыльев Советов».

Провал «Химок» после увольнения Юрана

В стыковых матчах за право остаться в РПЛ сыграют 13-я и 14-я команды лиги — «Пари НН» и воронежский «Факел». Их соперниками станут четвертая и третья команды Первой лиги — московская «Родина» и красноярский «Енисей» соответственно.

Напрямую в Первую лигу вылетели «Торпедо» и «Химки». С обеими командами по ходу сезона поработал Андрей Талалаев. Обе он принимал по ходу чемпионата. С «Торпедо» Талалаев выиграл всего один матч из 12, с «Химками» — один из восьми (причем как раз у «Торпедо»).

Правда, обе команды к моменту назначения Талалаева уже были претендентами на вылет. Особенно плачевным сезон получился для «Химок». Подмосковный клуб начинал чемпионат под руководством Сергея Юрана, с которым в прошлом июне сохранил прописку в РПЛ. «Химки» стартовали с семи очков в четырех матчах, после чего Юрана без объяснения причин отправили в отставку. В оставшихся 26 турах с «Химками» успели поработать Николай Писарев, Спартак Гогниев и, собственно, Талалаев. На троих с августа 2022 г. по июнь 2023 г. они выиграли два матча — столько же, сколько Юран в начале сезона.