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10:53 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент «Ростова» заявил о необходимости усиления команды летом

Команда заняла четвертое место по итогам сезона чепмионата России.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» нуждается в усилении состава. Об этом ТАСС в воскресенье заявил вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов.

В субботу «Ростов» на выезде уступил ЦСКА со счетом 1:4 в матче заключительного, 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ростов» с 53 очками занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Летние сборы проведем у себя, — сказал Сайманов. — Тяжело говорить о трансферных планах в нынешней ситуации. Конечно, нужно усиляться, это понятно. Но там, как пойдет».

26 апреля прошло общее собрание РПЛ. На нем было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.

«Собирается ли “Ростов” выдвигать кандидатуру в правление РПЛ? Обязательно, — сказал Сайманов. — Пока еще не направили, но планируем. Пока не могу сказать, кого будем выдвигать. Мы пока в размышлениях».

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