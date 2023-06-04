Вице-президент «Ростова» заявил о необходимости усиления команды летом

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» нуждается в усилении состава. Об этом ТАСС в воскресенье заявил вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов.

В субботу «Ростов» на выезде уступил ЦСКА со счетом 1:4 в матче заключительного, 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ростов» с 53 очками занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Летние сборы проведем у себя, — сказал Сайманов. — Тяжело говорить о трансферных планах в нынешней ситуации. Конечно, нужно усиляться, это понятно. Но там, как пойдет».

26 апреля прошло общее собрание РПЛ. На нем было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.