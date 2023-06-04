Гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 миллионов рублей

Расходы на выплаты вознаграждений судьям и инспекторам в чемпионате России-2022/23 составили 111 570 000 рублей.

В данную сумму не входит ежемесячная зарплата арбитров в 50 тысяч рублей. Ранее она составляла 30 тысяч. Впервые увеличенная зарплата была выплачена тем судьям, кому она полагается, за июль этого года. Получается, что каждый из них в общей сложности за 11 месяцев с июля по май получит еще по 550 тысяч.

Гонорарные расходы распределились следующим образом:

— на арбитров — 35 760 000;

— на ассистентов — 35 040 000;

— на резервных — 6 000 000;

— на видеоарбитров — 17 580 000;

— на ассистентов видеоарбитров — 8 790 000;

— на инспекторов — 8 400 000.

В чемпионате России-2022/23 проведены 240 матчей, в 237 из них использовались видеоарбитры и их помощники.

В этом сезоне в соответствии с регламентом турнира вознаграждение за судейство одного матча чемпионата с 1-го по 18-й тур составляло: у судьи — 115 000 рублей, у ассистента — 55 000, у резервного — 25 000, у видеоарбитра — 57 500, у ассистента видеоарбитра — 28 750.

С 19-го тура, как установлено регламентом турнира, размер гонораров у всех, кроме резервного, увеличился. Он составил: у судьи — 200 000 рублей, у ассистента — 100 000, у резервного — 25 000, у видеоарбитра — 100 000, у ассистента видеоарбитра — 50 000.