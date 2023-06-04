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18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрана и Евсеева снова ждут стыки. Как их команды играли там раньше?

И у того, и у другого приятная статистика.

Факел
Пари Нижний Новгород
Енисей
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Источник: Чемпионат.com

Завершён очередной розыгрыш РПЛ. По его итогам стало известно, что «Пари НН» и «Факел» ещё не сохранили место в высшем дивизионе — их ждут стыковые матчи. Нижегородцы встретятся с «Родиной», воронежцы — с «Енисеем». Встречи пройдут 7 и 10 июня. У трёх клубов уже есть опыт игры в стыках. Как и у двух экстравагантных тренеров.

«Пари НН»

Первый опыт нижегородцев в стыках получился неудачным. 11 лет назад клуб из этого города завершил сезон на четвёртой строчке в ФНЛ и получил право сыграть с 13-й командой РПЛ. В итоге «Нижний Новгород» (тогда клуб назывался именно так и имел другое юридическое лицо — с современным «Пари НН» его объединяет принадлежность к городу) встретился с «Волгой». Нижегородское дерби завершилось победой представителя РПЛ. В первом матче «Волга» превратила 0:1 в 2:1, а через четыре дня команды сыграли по нулям.

В 2019-м «Нижний Новгород» снова остался без места в элите. Команда, которую тренировал Дмитрий Черышев, не справилась с «Крыльями Советов». В Нижнем Новгороде хозяева уступили (1:3), а затем победили в Самаре (1:0). Любопытно, что оба мяча в составе проигравшей по сумме двух встреч команде забил будущий динамовец Даниил Фомин. В обоих случаях он сделал это с 11-метровой отметки.

Команда Сергея Юрана сыграет в стыках второй раз подряд. Год назад тренер сохранил в РПЛ «Химки» (как оказалось, всего на один сезон). Подмосковная команда осталась в элитном дивизионе по итогам стыковых матчей с хабаровским СКА. Поездка на Дальний Восток не принесла позитивных эмоций — поражение со счётом 0:1. Спустя три дня команда Юрана раскатала соперника (3:0) благодаря голам Дениса Глушакова (с пенальти), Резиуана Мирзова и Александра Долгова.

Итог: «Нижний Новгород» дважды оказывался в стыках — оба раза проиграл. Команда Юрана бывала в стыках однажды и добилась итоговой победы.

«Факел»

Пять лет назад Вадим Евсеев тренировал «Амкар» — он занял этот пост после ухода Гаджи Гаджиева. Пермяки стали 13-ми в РПЛ и оказались в стыках. Евсеев прекрасно справился с задачей и сохранил команду в элите. В стыковых матчах «Амкар» попал на «Тамбов», с которым в то время работал Андрей Талалаев.

За пермский клуб выступали такие футболисты, как Артур Нигматуллин, Михаил Сиваков, Брайн Идову и Александр Рязанцев. Каждый из них играл в РПЛ и в сезоне-2022/2023. «Амкар» Евсеева дважды одолел «Тамбов» (2:0, 1:0) и остался в РПЛ. Но дальше было только хуже. РФС отозвал у пермяков лицензию на новый сезон, а ещё через несколько дней президент «Амкара» Геннадий Шилов объявил о прекращении существования клуба.

В 2019-м Евсеев снова оказался в стыках, но уже в роли главного тренера «Уфы». И вновь добился успеха! Башкирская команда обыграла «Томь» (2:0) на своём поле, а затем выстояла в Томске, где хоть и уступила, но с безопасным счётом — 0:1. К слову, за «Уфу» играли Александр Беленов, Дмитрий Живоглядов, Алексей Никитин и Вячеслав Кротов.

Итог: команды Евсеева дважды играли в стыках и дважды победили.

«Енисей»

Первая попытка «Енисея» заскочить в РПЛ через стыковые матчи состоялась ещё в 2017 году. Тогда команда Андрея Тихонова попала на «Арсенал», но пройти туляков не получилось. А тот факт, что судьбу стыков решило правило гостевого гола, для красноярцев печален вдвойне. В Туле они проиграли (0:1), а в первом матче в Красноярске вырвали победу в добавленное время (2:1). Для прохода этого оказалось мало.

Через год «Енисей» снова залетел в стыки, и на этот раз команду тренировал другой спартаковец — Дмитрий Аленичев. Получилось куда успешнее. Красноярский клуб разгромил «Анжи» (3:0) дома, а потом уступил сопернику в Каспийске (3:4). Таким образом, «Енисей» со второй попытки всё-таки пробился в РПЛ через вышеуказанную стадию.

Итог: «Енисей» дважды играл в стыках (один раз победили, один раз проиграли).

«Родина»

Этот клуб ни разу не играл в стыках. Но тут нужно отметить другое. В конце 2022 года никто и подумать не мог, что московская команда доберётся до возможности пролезть в РПЛ. После 16 туров в Первой лиге «Родина» находилась в зоне вылета! А затем чудесно преобразилась. С того момента команда одержала 10 побед и проиграла только дважды. Благодаря таким результатам москвичи ворвались в топ-5, а тут ещё и «Алания» осталась без лицензии.

Теперь столичную команду ждут стыковые матчи с «Пари НН». Кстати, Дмитрий Парфёнов только один раз противостоял Сергею Юрану в статусе главного тренера. И эту встречу нынешний тренер «Родины» вряд ли хочет вспоминать. В 2020 году Парфёнов работал с «Уралом», «Юран» — с «Химками». Они сошлись в полуфинале Кубка России, и подмосковная команда выбила соперника из турнира — 3:1.

Кирилл Закатченко

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