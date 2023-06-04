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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» летом готов продать девять игроков. Среди них Изидор, Миранчук и Худяков

«Локомотив» готов продать девять игроков летом, если получит по каждому хорошее предложение. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

По данным источника, речь идёт об Антоне Миранчуке, Данииле Худякове, Вильсоне Изидоре, Марио Митае, Марке Мампасси, Марко Раконьянце и Педриньо, Гирано Керке и Тине Едвае.

Новый клуб также будут искать полузащитники Константин Марадишвили и Даниил Куликов.

В сезоне-2022/2023 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков по итогам 30 проведённых встреч.

Антон Миранчук отыграл в завершившемся сезоне 28 матчей в рамках РПЛ, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Вильсон Изидор забил восемь голов в 20 играх чемпионата России.

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