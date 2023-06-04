В «Спартаке» назвали сезон-2022/23 хорошим для команды

— Как вам сезон?

— Медали — это всегда хорошо. А чем выше проба, тем еще лучше.

— Никита Баженов после встречи с руководством сказал, что там хорошо оценили сезон. Как можете прокомментировать?

— В целом да. Сезон был сложным, показался длинным. Все структуры клуба и команда сработала хорошо.