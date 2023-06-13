Выросла соблазнительной красоткой. Как сейчас выглядит внучка легендарного тренера «Спартака» Романцева

Олег Романцев — не только легендарный тренер «Спартака» и восьмикратный чемпион России, но еще и счастливый муж, отец и дед. В браке с супругой Натальей у него появилось двое сыновей — Вадим (1977 г.р) и Валентин (1982 г.р). Старший работал тренером «молодежки» «Ники», а затем в академии «Спартака», женился и воспитал замечательную дочь Алину, которая оказалась первой внучкой великого тренера.

Впервые общественность увидела Алину в январе 2001 года. Олег Романцев привел внучку на прием в Кремль по случаю вручения «Спартаку» золотых медалей за победу в чемпионате России. Тогда она была еще совсем малышкой, толком не понимала, что происходит вокруг, но зато радостно хлопала в ладоши.

С тех пор прошло уже 22 года. За это время Алина созрела и превратилась в настоящую красотку.

Девушка родилась и выросла в Москве. После окончания школы она решила пойти по стопам отца и деда и связать свою жизнь с спортом. Правда, для этого выбрала немного другой путь.

Алина поступила в МГУ на факультет журналистики, который спустя четыре года успешно окончила.

Впрочем, по специальности она начала работать еще во время учебы — в середине 2010-х с миром журналистики ее познакомил сам Олег Иванович.

«Строгий дед приведет в редакцию “СЭ” симпатичную, со светящейся улыбкой на лице девушку и скажет: “Знакомься, моя внучка Алина. Хочет стать журналисткой. Помоги”. И уже через пару месяцев она стала полноправной участницей моего первого телевизионного проекта — “Спартак” по Романцеву», — вспоминал журналист Александр Львов.

Впредь в качестве приглашенного корреспондента Алина стала регулярно публиковаться в «СЭ» и «Московском Комсомольце». Девушка брала небольшие интервью у футболистов, а однажды ей даже посчастливилось по работе пообщаться со своим дедом — Алина расспрашивала Романцева об уходе Валерия Карпина с поста тренера «Спартака».

Чуть освоившись в профессии, девушка задумала реализовать грандиозной проект — написать автобиографию Олега Романцева.

«Деду часто задают вопросы: “Когда вы вернетесь в футбол?”, “Не скучаете по футболу?” И каждый раз он отвечает, иногда уже просто на автомате: “От футбола не уходил, но в профессию тренера не вернусь!” Такой его ответ создает еще больше вопросов.

Думаю, что именно в этот момент мне и пришла в голову идея сделать книгу. Нет, даже не так. В этот момент мне пришла в голову мысль ответить на все вопросы, закрыть все пробелы, рассказать историю изнутри и показать не только футболиста, тренера-диктатора, но и обычного человека — пусть и со сложным характером", — признавалась Алина.

Воплотить идею в жизнь девушке помог журналист Sport24 Денис Целых. В соавторстве они написали книгу «Романцев. Правда обо мне и “Спартаке”, которую презентовали в 2018 году.

После этого девушка выпала из информационного поля и вернулась в него только спустя три года — к сожалению, из-за очень тревожного и неприятного события: инфаркта Олега Ивановича. В тот злополучный день Алина вызвала деду скорую, а затем рассказала журналистам о его самочувствии.